Пэрис Гилтон надела кепи от украинского бренда Ruslan Baginskiy: поразительный выход
Источник:инстаграмм Пэрис Гилтон
Наследница гостиничного бизнеса Пэрис Гилтон отдыхает в Италии, на озере Комо. Известность опубликовала в сети несколько фото, главной изюминкой которого стал головной убор. Блондинка выбрала кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Знаменитая американская инфлюэнсерша Пэрис Гилтон уже не впервые появляется в головном уборе от львовского дизайнера. Ранее знаменитость появлялась в объективах папарацци в головном уборе с инициалами RB.
Смотрите также : В бежевом костюме: Злата Огневич ошеломила классическим образом от украинского бренда
Также звезда примеряла себе топ от украинского бренда Gasanova и одевала пижаму от марки Sleeper.
На отдыхе в Италии Пэрис Гилтон, поддерживающая Украину, решила надеть шляпу от дизайнера из Львова Руслана Багинского.
Знаменитость проводит свои итальянские каникулы с мужем Картером Реумом. Папарацци сняли супругов в Портофино, также они приехали на живописное озеро Комо.
Звезда реалити-шоу надела голубое боди, прикрывшееся курткой от Louis Vuitton. Верх она дополнила кожаным корсетом. Пэрис заплела косу и надела солнцезащитные очки с белой оправой.
41-летняя звезда довершила летний look черной шляпой с инициалами, вышитыми из кристаллов – RB.
Чтобы увидеть больше фото, пролистайте вправо
Какие знаменитости одевают наряды от украинских дизайнеров
- Аманда Сейфрид появилась на страницах газеты Los Angeles Times в рубашке от Елены Бурениной ;
- Дуа Липа примерила серебряное кольцо с яркими розовыми элементами Carabine Ring из коллекции украинского бренда POCHE;
- Джулия Робертс одела стильное летнее платье от украинской дизайнерки Ксении Крамаренко;
- Хлои Кардашян произвела фурор появлением в комбинезоне от одесской дизайнера Анны Осмехиной;
- Мадонна появилась на концерте в кожаном корсете от украинского бренда Anoeses.