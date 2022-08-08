Знаменитая американская инфлюэнсерша Пэрис Гилтон уже не впервые появляется в головном уборе от львовского дизайнера. Ранее знаменитость появлялась в объективах папарацци в головном уборе с инициалами RB.

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Также звезда примеряла себе топ от украинского бренда Gasanova и одевала пижаму от марки Sleeper.

На отдыхе в Италии Пэрис Гилтон, поддерживающая Украину, решила надеть шляпу от дизайнера из Львова Руслана Багинского.

Знаменитость проводит свои итальянские каникулы с мужем Картером Реумом. Папарацци сняли супругов в Портофино, также они приехали на живописное озеро Комо.

Звезда реалити-шоу надела голубое боди, прикрывшееся курткой от Louis Vuitton. Верх она дополнила кожаным корсетом. Пэрис заплела косу и надела солнцезащитные очки с белой оправой.

41-летняя звезда довершила летний look черной шляпой с инициалами, вышитыми из кристаллов – RB.

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