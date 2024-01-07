Стилистка рассказала несколько лайфхаков, которые помогут вам избежать неудачного образа. Иногда одежда капризней, чем нам кажется, ведь ее нужно красиво стилизовать, подбирать цвета между собой, разбираться в фасонах и т.д.

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Научитесь не только подбирать правильные оттенки, крой, текстуру, но и соблюдать правила комбинаций. Некоторая одежда может акцентировать внимание на том, что хотелось бы скрыть, поэтому важно не допускать ошибок.

Яркие цвета – это красиво, но будьте осторожны, потому что тогда цвет свитера может полностью обратить внимание на себя.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Если вы каждый раз будете выбирать одинаковые фасоны одежды, то образы будут казаться аналогичными. Экспериментируйте и добавляйте в гардероб различные фасоны.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Вдохновляться стилем других – это, конечно, хороший навык, но постарайтесь добавлять в образ свою изюминку, а не полностью воспроизводить аутфит за другим человеком.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Внимательно следите за тем, чтобы джинсы не выглядели слишком укороченными. Такая длина даже укорачивает вам ноги.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Неправильная длина вещей способна нарушить пропорции, поэтому выбирайте или короткую верхнюю одежду или длинную, чтобы перепад длин был минимальный.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Не забывайте об аксессуарах даже в банальных образах. Они способны задать вашим образам верный тон.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

К массивной одежде – шубам, пальто или пуховикам не стоит подбирать маленькие сумки, ведь они выглядят непропорционально и просто теряются.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Старомодные вещи только прибавят возрасту, поэтому выбирайте современные фасоны, которые только довершат ваш образ.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна

Не стоит создавать образ из полностью оверсайзных вещей. Соблюдайте правила – объемный верх дополнять обжатым низом или наоборот.



Как не допускаться ошибок в стилизации вещей / Фото из инстаграмма стилист Инна