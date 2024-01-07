Стилістка розповіла кілька лайфхаків, які допоможуть вам уникнути невдалого образу. Часом одяг капризніший, ніж нам здається, адже його треба красиво стилізувати, підбирати кольори між собою, знатися на фасонах тощо.

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Навчіться не лише підбирати правильні відтінки, крій, текстуру, але й дотримуватися правил комбінацій. Деякий одяг може акцентувати на тому, що хотілося б приховати, тому важливо не допускатися помилок.

Яскраві кольори – це красиво, але будьте обережними, бо тоді колір светра може повністю перебрати увагу на себе.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Якщо ви кожного разу будете обирати однакові фасони одягу, то образи будуть здаватися аналогічними. Експериментуйте та додавайте в гардероб різноманітні фасони.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Надихатися стилем інших – це звісно гарна навичка, але постарайтеся додавати в образ свою родзинку, а не повністю відтворювати аутфіт за іншою людиною.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Уважно дивіться за тим, щоб джинси не виглядали занадто вкороченими. Така довжина навіть вкорочує вам ноги.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Неправильна довжина речей здатна порушити пропорції, тому вибирайте або короткий верхній одяг або довгий, щоб перепад довжин був мінімальний.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Не забувайте про аксесуари навіть в банальних образах. Вони здатні задати вашим образам правильний тон.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

До масивного одягу – шуб, пальт чи пуховиків не варто підбирати маленькі сумки, адже вони виглядають непропорційно та просто губляться.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Старомодні речі лише додадуть віку, тому обирайте сучасні фасони, які лише довершать ваш образ.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна

Не варто створювати образ з повністю оверсайзних речей. Дотримуйтеся правила – об’ємний верх довершувати обтислим низом чи навпаки.



Як не допускатися помилок в стилізації речей / Фото з інстаграму стиліст Інна