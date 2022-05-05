Известная дизайнерша, постоянная участница украинских недель prêt-a-porter Оксана Караванская, несмотря на войну в Украине, все же уделяет время творчеству и шьет новый украинский Haute Couture.

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Знаменитость вспомнила феерическую историю создания своей первой "тернопольской" вышиванки.

Началось все с Русланы, которая выиграла для Украины 50-е юбилейное Евровидение. Дикие танцы, сверхсовременная концепция сцены, а для дополнительного шика – девушки в украинских костюмах красиво дефилируют в финале. Так появилась моя первая кутюрная коллекция по мотивам 14 этнических регионов Украины,

– делится Оксана Караванская.

Дизайнер рассказывает, что одним из зрителей конкурса оказался Жан-Поль Готье, и он настолько увлекся увиденным, что тут же посетил музей народного костюма и поменял тему своей кутюрной коллекции 2006 года в Inspired by Ukraine. На показ в Париж он пригласил первую леди Екатерину Ющенко. И в тот же день ее муж, президент Виктор Ющенко заказал для нее наиболее понравившуюся вышиванку именно ту первую "борщевку".

24 августа, на день Независимости Украины, Екатерина Ющенко появилась в кутюрном строю от Оксаны Караванской.

"Все журналисты дружно сказали: "О! Как это красиво! Это вам Жан-Поль Готье сшил?". Прошло 10 лет, и я решила повторить эту вышивку, потому что это действительно очень красиво, для своего первого благотворительного проекта "Украинский Haute Couture" в Митрополичьих Садах", – отметила дизайнер.



Екатерина Ющенко в вышиванке Оксаны Караванской / Фото из фейсбука

Также Оксана Караванская показала в своих вышиванках ведущую "Светской жизни" Екатерину Осадчую и певицу Оксану Муху. Перед камерой знаменитости позируют в идеальной вышитой рубашке с красными цветами.

"Это мегакруто, что вышиванка стала трендом года. Ее носят и покупают все! А я захотела сделать такую, что можно и хочется передать в наследство дочери, невестке, внучке. И сделала", – рассказывает дизайнер.



Катя Осадчая и Оксана Муха в вышиванках Оксаны Караванской / Фото из фейсбука