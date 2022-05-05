Авторская подушка "Лицо Украины" от Katerina Kvit Home была представлена на благотворительном аукционе Milan for Charity Fundraiser Evening.

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Собранные средства поступили на счета благотворительного фонда "Сентравис" и будут направлены на поддержку детей, оставшихся без родителей, и семей из Мариуполя, Харькова и других оккупированных городов.

Для лота Екатерина Квит выбрала гипоаллергенную подушку из натуральной кожи с лицом украинки.

Портрет женщины украинки появился в основной коллекции и линейке аксессуаров для дома Katerina Kvit Home. Иллюстрацию для этой авторской подушки создала театральная художница Дарья Белая. Эта иллюстрация рассказывает об огромном внутреннем мире украинки, со всеми ее переживаниями и надеждами.

Цветовая палитра также особенная: черная грусть, землянистые оттенки печали дополнены оранжевым цветом надежды и оптимизма. Желто-голубые губы символизируют веру в победу и уверенность в своей правоте.



Благотворительный лот Катерины Цвет / Фото с Marie Claire