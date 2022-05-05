Авторська подушка "Обличчя України" від Katerina Kvit Home була представлена на благодійному аукціоні Milan for Charity Fundraiser Evening.

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Зібрані кошти надійшли на рахунки благодійного фонду "Сентравіс" та будуть спрямовані на підтримку дітей, які лишилися без батьків, та сімей з Маріуполя, Харкова та інших окупованих міст.

Для лоту Катерина Квіт обрала гіпоалергенну подушку з натуральної шкіри з обличчям українки.

Портрет жінки українки з’явився в основній колекції та в лінійці аксесуарів для дому Katerina Kvit Home. Ілюстрацію для цієї авторської подушки створила театральна художниця Дар’я Біла. Ця ілюстрація розповідає про величезний внутрішній світ українки, зі всіма її переживаннями та надіями.

Палітра кольорів також особлива: чорний смуток, землянисті відтінки журби доповнені помаранчевим кольором надії та оптимізму. Жовто-блакитні губи символізують віру в перемогу та впевненість у своїй правоті.



Благодійний лот Катерини Квіт / Фото з Marie Claire