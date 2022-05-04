Война застала каждого украинца врасплох. До последнего мы не верили, что русская орда зайдет на нашу землю и будет отнимать у нас свободу. Война довольно сильно ударяет по экономике страны, поэтому через некоторое время украинские предприниматели пришли в себя и возобновили работу.

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Известные украинские бренды решили также поддержать экономику и возобновили свои производства, большинство из которых переехали на Западную Украину.

Андре Тан помогает ВСУ

С первых дней войны в тылу для наших военных работал модельер Андре Тан. Дизайнер сшил большое количество спальных мешков, флисовые кофты, брюки, жилеты, разгрузки, балаклавы и бронежилеты.

За время войны Андре Тан создал новый бренд RDNT, средства по продажам которого будут переданы на нужды ВСУ. Дизайнер также решил помочь женщинам, детям и пожилым людям, которые пострадали от войны.

Дизайнер создал благотворительные футболки

Он создал две патриотические благотворительные футболки с надписью Stay with Ukraine по доступной цене – 699 гривен. Все средства от продажи этих футболок дизайнер передаст "Фонду Маша", который возглавляет телеведущая Маша Ефросинина.



Андре Тан представил благотворительные футболки / Фото с сайта бренда



Андре Тан представил благотворительные футболки / Фото с сайта бренда

В своем недавнем интервью Андре Тан рассказал, как сохраняет боевой дух в команде и где вдохновляет в военное время.

"Слово fashion теперь имеет другой смысл. Когда над твоей головой проносится ракета, когда ты просыпаешься и засыпаешь под звуки сирены, все приобретает другой смысл. Новые проекты необходимы, потому что экономика страны должна работать, чтобы обеспечивать поступление средств в бюджет ради нашей общей победы ", – отметил дизайнер.

Как и все остальные дизайнеры, Андре Тан мечтает о нашей победе, чтобы продолжить шить одежду "для самых красивых женщин в мире – украинок".