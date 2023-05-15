Благодаря лаконичному стилю таких брендов как The Row, Bottega Veneta и Khaite, в моду вернулся стиль Old Money. Теперь все хотят выглядеть в стиле "тихой роскоши" – роскошно, но просто и элегантно.

Читайте также Эстетика Old money взорвала текток: что это такое и как выглядеть дорого и стильно

К этому стилю относится наряд, который пройдет испытание временем. По сути – это базовый гардероб самого высокого уровня. Если вам близок этот стиль, то рекомендуем обратить внимание на несколько вещей, которые понадобятся вам в 2023 году.

Жакет с зауженной талией

Жакет является вневременным элементом гардероба, вдохновленным мужским пиджаком. Вместо маскулинных моделей стоит обратить внимание на жакеты с суженной талией.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Юбка макси

Наш гардероб теперь немыслим без юбки длины макси. Носите их с рубашками на пуговицах или базовыми майками.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Голубые джинсы

Деним в этом году очень популярен. Выбирайте голубые джинсы базового кроя, которые будут являться основным элементом базового гардероба.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Брюки палаццо

Базовые широкие брюки легко совмещать с любыми другими вещами: футболками, майками, жакетами или жилетками. Также надевайте под них кроссовки или босоножки.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Базовая майка

Майка или футболка в классическом белом и черном цвете – вещи первой необходимости. Они заслуживают постоянной прописки в нашем гардеробе.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Лоферы

Лоферы выглядят сдержанно и роскошно. Их можно сочетать не только со строгими костюмами, но и с романтическими платьями.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Маскулинная рубашка

Варианты стилизации белой рубашки на пуговицах – просто безграничны, обязательно включите этот элемент гардероба в свои образы.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Элегантная сумка

Простота, базовый черный цвет и элегантность – три основных составляющих сумки, навеянной эстетикой "тихая роскошь". Выбирайте модель, с которой вам будет комфортнее всего. Такая сумка – отличная альтернатива на годы.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest

Солнцезащитные очки

Летом нам не обойтись без солнцезащитных очков, так что они должны занимать почетное место в вашем гардеробе. Выбирайте черные очки, которые станут базой и подойдут под любой наряд.



Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest