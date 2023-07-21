От украинских дизайнеров: самые лучшие образы в стиле Барби, которые вы легко сможете повторить

21 июля 2023, 13:00
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Источник:

Vogue UA

20 июля в Украине состоялась премьера долгожданного фильма "Барби". По этой причине возник тренд на все розовое. Именно в таких образах многие девушки отправляются в кинотеатры.

Среди украинских брендов есть множество вариантов аутфитов, которые помогут быть в тренде. Актуальные образы показываем дальше.

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Как одеться в стиле Барби

Сейчас, как никогда, разлетаются наряды во всех оттенках розового – от пастели до фуксии, романтические аутфиты, инфантильные детали, высокие каблуки, корсеты и т.д. Найти образы в стиле Барби можно в коллекциях многих украинских брендов.

  • Alice K – розовый корсет из денима с атласными бретелями и брюки палаццо;
  • J'amemme и LessLess – платья в будуарном стиле;
  • Cultnaked – сексуальный ассиметричный топ и розовые кожаные брюки;
  • Marianna Senchina – короткое платье babydoll;
  • коллаборация FROLOV x ЦУМ – корсетные платья и фатиновые юбки;
  • PAPAYA – брючный костюм в пастельном цвете;
  • Marsego – романтическое максиплатье;
  • Katerina Rutman – кокетливый наряд;
  • COOSH – трикотажный костюм;
  • MY x MY – льняной ансамбль;
  • Balykina – миниплатье с блестками.

Одежда в стиле Барби / Фото Vogue UA

Автор: Христина Кобак