Этот день ждал весь мир. "Барби", о которой так долго говорили, наконец-то во всех кинотеатрах. Билеты разлетаются со скоростью света, и если вы запланировали пойти на сеанс, то позаботьтесь об этом заранее.

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Среди девушек властвует ажиотаж на все розовое. Они выбирают стильные образы в стиле Барби, чтобы максимально погрузиться в атмосферу фильма. Не стала исключением и Ксения Мишина.

Образ Ксении Мишиной в стиле Барби

На премьеру "Барби" Ксения пришла в соответствующем аутфите. Она выбрала розовое мини-платье с принтом в розово-черные цветы. Соединила наряд с черными босоножками на каблуке.

Длинные роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж в натуральных оттенках. Довершила look минималистичная черная сумочка. Наряд прекрасно подчеркнул золотистый загар актрисы.



Ксения Мишина на премьере фильма / Фото с инстаграмма актрисы



Ксения Мишина на премьере фильма / Фото с инстаграмма актрисы