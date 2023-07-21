Серед українських брендів є чимало варіантів аутфітів, які допоможуть бути в тренді. Актуальні образи показуємо далі.

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Як одягнутися у стилі Барбі

Зараз, як ніколи, розлітаються вбрання у всіх відтінках рожевого – від пастелі до фуксії, романтичні аутфіти, інфантильні деталі, високі підбори, корсети тощо. Знайти образи в стилі Барбі можна в колекціях багатьох українських брендів.

Alice K – рожевий корсет з деніму з атласними бретелями та штани палаццо;

J’amemme і LessLess – сукні в будуарному стилі;

Cultnaked – сексуальний асиметричний топ і рожеві шкіряні штани;

Marianna Senchina – коротка сукня babydoll;

колаборація FROLOV x ЦУМ – корсетні сукні та фатинові спідниці;

PAPAYA – штанний костюм в пастельному кольорі;

Marsego – романтична максісукня;

Katerina Rutman – кокетливе вбрання;

COOSH – трикотажний костюм;

MY x MY – лляний ансамбль;

Balykina – мінісукня з лелітками.

Одяг у стилі Барбі / Фото Vogue UA