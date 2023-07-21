Среди украинских брендов есть множество вариантов аутфитов, которые помогут быть в тренде. Актуальные образы показываем дальше.
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Как одеться в стиле Барби
Сейчас, как никогда, разлетаются наряды во всех оттенках розового – от пастели до фуксии, романтические аутфиты, инфантильные детали, высокие каблуки, корсеты и т.д. Найти образы в стиле Барби можно в коллекциях многих украинских брендов.
- Alice K – розовый корсет из денима с атласными бретелями и брюки палаццо;
- J'amemme и LessLess – платья в будуарном стиле;
- Cultnaked – сексуальный ассиметричный топ и розовые кожаные брюки;
- Marianna Senchina – короткое платье babydoll;
- коллаборация FROLOV x ЦУМ – корсетные платья и фатиновые юбки;
- PAPAYA – брючный костюм в пастельном цвете;
- Marsego – романтическое максиплатье;
- Katerina Rutman – кокетливый наряд;
- COOSH – трикотажный костюм;
- MY x MY – льняной ансамбль;
- Balykina – миниплатье с блестками.
Одежда в стиле Барби / Фото Vogue UA