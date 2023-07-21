Среди украинских брендов есть множество вариантов аутфитов, которые помогут быть в тренде. Актуальные образы показываем дальше.

К теме В стиле Барби: Ксения Мишина очаровала нежным образом на премьере фильма

Как одеться в стиле Барби

Сейчас, как никогда, разлетаются наряды во всех оттенках розового – от пастели до фуксии, романтические аутфиты, инфантильные детали, высокие каблуки, корсеты и т.д. Найти образы в стиле Барби можно в коллекциях многих украинских брендов.

Alice K – розовый корсет из денима с атласными бретелями и брюки палаццо;

J'amemme и LessLess – платья в будуарном стиле;

Cultnaked – сексуальный ассиметричный топ и розовые кожаные брюки;

Marianna Senchina – короткое платье babydoll;

коллаборация FROLOV x ЦУМ – корсетные платья и фатиновые юбки;

PAPAYA – брючный костюм в пастельном цвете;

Marsego – романтическое максиплатье;

Katerina Rutman – кокетливый наряд;

COOSH – трикотажный костюм;

MY x MY – льняной ансамбль;

Balykina – миниплатье с блестками.

Одежда в стиле Барби / Фото Vogue UA