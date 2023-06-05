Над созданием свадебного образа девушки "колдуют" не один день, пишет 24 Канал. Им хочется, чтобы их аутфит был особенным и изысканным, поэтому достаточно скрупулезно выбирают для себя наряды.

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Образ невеста для росписи в ЗАГСе выбирает, как правило, скромное и минималистическое, но достаточно заметное. На самом деле сейчас для невест есть целый калейдоскоп трендовых нарядов на роспись, от украинских или зарубежных дизайнеров, большое разнообразие трендов, видов тканей и узоров.

Чтобы вам было проще сделать свой выбор, предлагаем вашему вниманию подборку наряда, который можно надеть на роспись в ЗАГС.

Короткое белое платье

Сделайте ставку на короткое классическое платье белого цвета, в котором вы будете комфортно себя чувствовать. Но если вы следите за трендами и хотите соответствующее платье – выберите для себя платье с жемчужинами или цветочными аппликациями. Такие акцентные детали на нарядах сейчас на пике популярности.

Белый костюм

Еще в 1917 году было провозглашено равенство между мужчинами и женщинами, так что брючный костюм имеет полное право стать вашим главным нарядом на роспись. Несколько лет назад тернопольская инфлюэнсерша Алина Френдий надела белый костюм на роспись, которая до сих пор остается актуальной.

Платье-жакет

Платье в виде удлиненного жакета создаст невероятный праздничный образ в паре с туфлями или босоножками на каблуке. Кроме того, эта вещь не будет стоять долго в вашем шкафу, ведь вы сможете еще неоднократно надеть ее в различные события.

Платье-комбинация

Платье из атласа или шелка в белом или молочном цвете – неувядающий тренд, который до сих пор является актуальным. В такой нежной и минималистической одежде вы будете себя чувствовать как Дюймовочка. Простой крой, тонкие бретели, длина миди и сдержанный вырез в зоне декольте – беспроигрышное комбо в выборе платья на роспись.

Вышитое платье

Все чаще невесты выбирают для себя вышиванки не только для образов в государственные или религиозные праздники, но и для росписи в ЗАГСе. Делайте ставку на белое платье, а вышивку выбирайте то, которое вам больше нравится.