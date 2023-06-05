Над створенням весільного образу дівчата "чаклують" не один день, пише 24 Канал. Їм хочеться, щоб їхній аутфіт був особливим та вишуканим, тож доволі скрупульозно обирають для себе вбрання.

До теми Модні забобони: який одяг не можна одягати на весілля

Образ наречена для розпису у РАЦСі обирає, як правило, скромне та мінімалістичне, але досить помітне. Насправді зараз для наречених є цілий калейдоскоп трендових вбрань на розпис, від українських чи закордонних дизайнерів, велике різноманіття трендів, видів тканин та візерунків.

Щоб вам було простіше зробити свій вибір, пропонуємо вашій увазі добірку вбрання, яке можна одягнути на розпис у РАЦС.

Коротка біла сукня

Зробіть ставку на коротку класичну сукню білого кольору, в якій ви будете себе комфортно почувати. Та якщо ви слідкуєте за трендами та хочете відповідну сукню – оберіть для себе плаття з перлинками чи квітковими аплікаціями. Такі акцентні деталі на вбранні зараз на піку популярності.

Білосніжний костюм

Ще у 1917 році була проголошена рівність між чоловіками та жінками, тож штанний костюм має повне право стати вашим головним вбранням на розпис. Кілька років тому тернопільська інфлюенсерка Аліна Френдій одягнула білий костюм на розпис, який і досі залишається актуальним.

Сукня-жакет

Сукня у вигляді подовженого жакету створити неймовірний святковий образ у парі з туфлями чи босоніжками на підборах. Окрім того, ця річ не буде стояти довго у вашій шафі, адже ви зможете ще неодноразово одягнути її на різноманітні події.

Сукня-комбінація

Сукня з атласу чи шовку у білосніжному чи молочному кольорі – нев’янучий тренд, який досі є актуальним. В такому ніжному та мінімалістичному вбранні ви будете себе почувати немов Дюймовочка. Простий крій, тонкі бретелі, довжина міді та стриманий виріз у зоні декольте – безпрограшне комбо у виборі сукні на розпис.

Вишита сукня

Дедалі частіше наречені обирають для себе вишиванки не лише для образів у державні чи релігійні свята, але й для розспису у РАЦСі. Робіть ставку на білосніжну сукню, а вишивку обирайте ту, яка вам найбільше до вподоби.