Последние годы у нас наблюдается достаточно теплая погода, так что в декабре можно еще смело носить вещи, которые мы носили осенью, пишет 24 Канал. Если у вас еще не полностью сформирован гардероб на осень, то рекомендуем вам приобрести несколько стильных позиций, которые вы сможете носить до конца зимы и даже в начале весны.
Интересно Самые модные украшения года, которые полюбили все украинцы: актуальные варианты
В этом наряде вы сможете отправиться на прогулку, в офис или на какой-нибудь праздник. Подобранная нами осенняя капсула легко между собой сочетается, поэтому вы сможете миксовать разнообразные образы, добавляя вверх или вниз базовые или трендовые вещи.
Куртка
В вашем гардеробе должно найтись место для теплой куртки, которая будет защищать от ветра и холода. Главное, чтобы верхняя одежда подходила под ваш наряд. Что касается цвета – можете делать ставку на классические цвета или добавить яркости благодаря трендовому красному цвету.
Сапоги
С приходом эстетики Old Money еще более популярными стали минималистические жокейские сапоги. Они будут хорошо подходить к коротким юбкам или длинным юбкам из денима или шелка.
Длинное пальто
В этом году длина миди трендовая, поэтому дизайнеры представили немало пальт, которые уже завоевали любовь многих модниц. Такие пальто не только теплые, но и стильные, поэтому смогут помочь вам создать самые интересные образы.
Свитер с горловиной
Если весной мы хотим чего-нибудь легкого и простого, то осенью хочется добавить к своему гардеробу вязаный свитер, в котором нам будет комфортно и главное – тепло. Выбирайте для себя модные свитера с горловиной, которые сейчас актуальны. В своих коллекциях их представили множество известных брендов.
Длинная юбка
Уверенно можно сказать, что длинная юбка в 2023 году является обязательным элементом гардероба, ведь она не теряет популярности с начала года. А еще длинные юбки снова представили бренды для весенне-летнего сезона 2024 года, так что эта вещь точно не микротренд, а правильная инвестиция в ваш гардероб.