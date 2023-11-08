Останні роки в нас спостерігається доволі тепла погода, тож у грудні можна ще сміливо носити речі, які ми носили восени, пише 24 Канал. Якщо у вас ще не повністю сформований гардероб на осінь, то радимо вам придбати кілька стильних позицій, які ви зможете носити до кінця зими та навіть на початку весни.

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У цьому вбранні ви зможете вирушити на прогулянку, в офіс чи на якесь свято. Підібрана нами осіння капсула легко між собою поєднується, тож ви зможете міксувати різноманітні образи, додаючи до верху чи низу базові або трендові речі.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Куртка

У вашому гардеробі має знайтися місце для теплої куртки, яка захищатиме від вітру й холоду. Головне, аби верхній одяг пасував під ваше вбрання. Щодо кольору – можете робити ставку на класичні кольори або ж додати яскравості завдяки трендовому червоному кольорі.

Чоботи

З приходом естетики Old Money ще популярнішими стали мінімалістичні жокейські чоботи. Вони гарно пасуватимуть до коротких спідниць чи до довгих спідниць з деніму або шовку.

Довге пальто

Цього року довжина міді є трендовою, тож дизайнери представили чимало пальт, які вже завоювали любов багатьох модниць. Такі пальта не лише теплі, але й стильні, тож зможуть допомогти вам створити найцікавіші образи.

Светр з горловиною

Якщо весною ми хочемо чогось легкого та простого, то восени хочеться додати до свого гардероба в’язаний светр, в якому нам буде комфортно і головне – тепло. Обирайте для себе модні светри з горловиною, які є актуальними. У своїх колекціях їх представило багато відомих брендів.

Довга спідниця

Впевнено можна сказати, що довга спідниця у 2023 році – обов’язковий елемент гардероба, адже вона не втрачає популярності від початку року. А ще довгі спідниці знову представили бренди для весняно-літнього сезону 2024 року, тож ця річ точно не мікротренд, а правильна інвестиція у ваш гардероб.