Для прикрас немає вдалого часу чи сезону, адже вони однаково пасують до наших виходів як влітку, так і в будь-яку іншу пору. Так, з відкритими сукнями та майками прикраси виглядають ефектно, втім не варто відмовляти собі в задоволенні доповнити прикрасою лонгслів чи водолазку.

Зверніть увагу Найкращі дизайнерські сумки за всі часи: гід найпопулярнішими моделями

Часто до нас тренди в прикрасах приходять з-за кордону, втім цього року українці почали обирати традиційні силянки з бісеру та прикраси з пташками від українського бренду. Ці прикраси стали настільки популярними, що ними почали довершувати свої аутфіти знаменитості.

Силянка

Останнім часом в моду увійшли силянки – особливо їхній різновид – криза, яка одягається поверх жакетів чи сорочок. Виглядає ця прикраса неймовірно красиво, хоч для того, щоб її створити – доведеться докласти зусиль. Український бренд GUNIA Project створив чудові прикраси, одну з яких приміряла на собі Юлія Саніна з гурту The Hardkiss.

Кулон пташки

Найбільшу популярність український бренд Tsvite Teren здобув завдяки порцеляновій білій підвісці голуба. Знамениту підвіску пташки має у своїй колекції Інна Мірошніченко, а ще прикраси цієї марки обирає Надя Дорофєєва. Окрім знаменитої підвіски пташки на чокері, модниці також обирали перстні з масивними пташками.

Браслет-кільце

Французький Модний дім Cartier відомий своїми мінімалістичними браслетами в золотому чи срібному кольорі. Цей браслет є найулюбленішим всіх світових знаменитостей. До найпопулярніших браслетів належить славнозвісний браслет "Цвях". Схожі альтернативи можна придбати в ювелірних магазинах українських брендів.