Для украшений нет удачного времени или сезона, ведь они одинаково подходят к нашим выходам как летом, так и в любое другое время. Да, с открытыми платьями и майками украшения выглядят эффектно, впрочем не стоит отказывать себе в удовольствии дополнить украшением лонгслив или водолазку.

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Часто к нам тренды в украшениях приходят из-за границы, впрочем, в этом году украинцы начали выбирать традиционные силянки из бисера и украшения с птичками от украинского бренда. Эти украшения стали настолько популярными, что ними начали довершать свои аутфиты знаменитости.

Силянка

В последнее время в моду вошли силянки – особенно их разновидность – криза, одевающиеся поверх жакетов или рубашек. Выглядит это украшение невероятно красиво, хоть для того, чтобы его создать – придется приложить усилия. Украинский бренд GUNIA Project создал великолепные украшения, одно из которых примерила на себе Юлия Санина из группы The Hardkiss.

Кулон птички

Наибольшую популярность украинский бренд Tsvite Teren завоевал благодаря фарфоровой белой подвеске голубя. Знаменитую подвеску птички имеет в своей коллекции Инна Мирошниченко, а украшения этой марки выбирает Надя Дорофеева. Кроме знаменитой подвески птички на чокере, модницы также выбирали кольца с массивными птичками.

Браслет-кольцо

Французский Модный дом Cartier известен своими минималистическими браслетами в золотом или серебряном цвете. Этот браслет является самым любимым из всех мировых знаменитостей. К самым популярным браслетам принадлежит знаменитый браслет "Гвоздь". Похожи альтернативы можно приобрести в ювелирных магазинах украинских брендов.