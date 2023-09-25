Выбросьте эту одежду: 4 вещи, которые вас старят
Одежда не только подчеркивает индивидуальность и чувство стиля, но может акцентировать на возрасте человека. У каждого из нас есть любимые вещи, однако важно обращать внимание на то, актуальны ли они сейчас.
Речь идет не только о фасоне, но и о принтах нарядов. 24 Канал расскажет об элементах гардероба, которые могут прибавлять вам лет.
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Принт пейсли
Принт Пейсли всегда привлекал внимание своим многообразием. Однако сейчас он может лишь негативно отразиться на вашем образе. Итак, если вы хотите выглядеть на свой возраст, то избегайте его даже в образах в стиле "бохо".
Цветочный принт на черном фоне
Цветочный принт на черном фоне может выглядеть очень драматично и тяжело. Если вам нравится такой принт, то лучше выбирать его на бежевых или других светлых оттенках.
Цветочный принт на черном фоне / Фото Pinterest
Вещи из бархата
Бархат – это сложная и изысканная текстура, которая может добавить ваш образ возраста. Особенно трудно воспроизвести стиль, когда сочетают бархат с кружевом. Поэтому следует избегать такого сочетания.