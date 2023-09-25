Речь идет не только о фасоне, но и о принтах нарядов. 24 Канал расскажет об элементах гардероба, которые могут прибавлять вам лет.
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Принт пейсли
Принт Пейсли всегда привлекал внимание своим многообразием. Однако сейчас он может лишь негативно отразиться на вашем образе. Итак, если вы хотите выглядеть на свой возраст, то избегайте его даже в образах в стиле "бохо".
Принт пейсли / Фото Pinterest
Цветочный принт на черном фоне
Цветочный принт на черном фоне может выглядеть очень драматично и тяжело. Если вам нравится такой принт, то лучше выбирать его на бежевых или других светлых оттенках.
Цветочный принт на черном фоне / Фото Pinterest
Вещи из бархата
Бархат – это сложная и изысканная текстура, которая может добавить ваш образ возраста. Особенно трудно воспроизвести стиль, когда сочетают бархат с кружевом. Поэтому следует избегать такого сочетания.
Бархат / Фото Pinterest
Ажурные колготки
Такие колготы в повседневной жизни совсем неуместны. Их следует использовать только в стилистических фотосессиях. Если хотите выглядеть изящно, то выбирайте однотонные колготки без узоров.
Ажурные колготки / Фото Pinterest