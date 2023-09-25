Речь идет не только о фасоне, но и о принтах нарядов. 24 Канал расскажет об элементах гардероба, которые могут прибавлять вам лет.

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Принт пейсли

Принт Пейсли всегда привлекал внимание своим многообразием. Однако сейчас он может лишь негативно отразиться на вашем образе. Итак, если вы хотите выглядеть на свой возраст, то избегайте его даже в образах в стиле "бохо".



Принт пейсли / Фото Pinterest

Цветочный принт на черном фоне