Йдеться не лише про фасон, а й про принти вбрання. 24 Канал розповість про елементи гардероба, які можуть додавати вам років.
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Принт пейслі
Принт пейслі завжди привертав увагу своїм різноманіттям. Однак зараз він може лише негативно вплинути на ваш образ. Тож, якщо ви хочете виглядати на свій вік, то уникайте його навіть в образах у стилі "бохо".
Принт пейслі / Фото Pinterest
Квітковий принт на чорному фоні
Квітковий принт на чорному фоні може виглядати дуже драматично та важко. Якщо ж вам подобається такий принт, то краще обирати його на бежевих або інших світлих відтінках.
Квітковий принт на чорному фоні / Фото Pinterest
Речі з оксамиту
Оксамит – це складна та вишукана текстура, яка може додати вашому образу віку. Особливо важко відтворити стиль, коли поєднують оксамит із мереживом. Тому варто уникати такого поєднання.
Оксамит / Фото Pinterest
Ажурні колготи
Такі колготи у повсякденному житті зовсім недоречні. Їх варто використовувати лише у стилістичних фотосесіях. Якщо хочете виглядати витончено, то обирайте однотонні колготи без візерунків.
Ажурні колготи / Фото Pinterest