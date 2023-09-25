Йдеться не лише про фасон, а й про принти вбрання. 24 Канал розповість про елементи гардероба, які можуть додавати вам років.

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Принт пейслі

Принт пейслі завжди привертав увагу своїм різноманіттям. Однак зараз він може лише негативно вплинути на ваш образ. Тож, якщо ви хочете виглядати на свій вік, то уникайте його навіть в образах у стилі "бохо".



Принт пейслі / Фото Pinterest

Квітковий принт на чорному фоні