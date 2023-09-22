Антитрендові речі одразу роблять ваш образ дешевим, пише 24 Канал. Світ моди непостійний, тож кожного сезону дизайнери пропонують щось нове. Саме тому слід відмовитися від речей, аксесуарів та взуття, які вже давно вийшли з вжитку та втратили свій шарм багато років тому.

До теми Викиньте і забудьте про них: антитрендові сукні, які більше не в моді

Кросівки з перлинками

Такі кросівки занурять вас у дитинство, але ніяк не будуть гарно стилізуватися з вашим вбранням. Їх важко поєднати з трендовим одягом Old Money, адже саме таке взуття вмить зіпсує ваш образ. Радимо позбутися від такого взуття без жодних докорів сумління та обрати натомість вінтажні кросівки, які зараз неабияк актуальні.



Антитрендове взуття осені 2023 / Фото Pinterest

Чоботи на шнурівці

Ці чоботи не лише підкреслять вашу недосконалість, але й ще вашу необізнаність в моді. Черевики на шнурівках були модними дуже давно. Зараз важливо робити ставку на мінімалістичні моделі, які мають підкреслити ваш аутфіт.



Антитрендове взуття осені 2023 / Фото Pinterest

Чоботи до щиколотки

Чомусь ще досі дівчата тримають у своєму гардеробі чоботи до щиколотки. Але ця модель лише додасть вашому образу несмаку. Краще зробіть ставку на чоботи до колін на підборах, які в моді вже дуже тривалий період та не здають своїх позицій.



Антитрендове взуття осені 2023 / Фото Pinterest