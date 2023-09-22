Антитрендовые вещи сразу делают ваш образ дешевым, пишет 24 Канал. Мир моды непостоянен, поэтому каждый сезон дизайнеры предлагают что-то новое. Именно поэтому следует отказаться от вещей, аксессуаров и обуви, которые давно вышли из употребления и потеряли свой шарм много лет назад.

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Кроссовки с жемчужинами

Такие кроссовки погрузят вас в детство, но никак не будут хорошо стилизоваться с вашим нарядом. Их трудно совместить с трендовой одеждой Old Money, ведь именно такая обувь моментально испортит ваш образ. Советуем избавиться от такой обуви без угрызений совести и выбрать винтажные кроссовки, которые сейчас очень актуальны.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest

Сапоги на шнуровке

Эти сапоги не только подчеркнут ваше несовершенство, но еще и вашу неосведомленность в моде. Ботинки на шнуровках были модными очень давно. Сейчас важно делать ставку на минималистические модели, подчеркивающие ваш аутфит.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest

Сапоги к лодыжке

Почему-то до сих пор девушки держат в своем гардеробе сапоги к лодыжке. Но эта модель лишь придаст вашему образу безвкусицу. Лучше сделайте ставку на сапоги до колен на каблуке, которые в моде уже очень длительный период и не сдают своих позиций.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest