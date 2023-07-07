Универсальной одежды для путешествий нет, пишет 24 Канал. Все зависит от погоды, места в которое вы едете и многих других факторов.

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Рекомендуем одевать в дорогу спортивные костюмы. Вам будет удобно и комфортно. В жаркое время одевайте джогеры с майкой или футболкой, а в прохладную – свитшот.

Если у вас есть спортивный костюм, состоящий из футболки и шорт – это также отличный вариант, ведь вам не будет в нем жарко. Одевайте к спортивным костюмам кроссовки и не забывайте о головных уборах – панаме, бейсболке, косынке или соломенной шляпе.

Но спортивные костюмы всегда одевают в дорогу, а если вы хотите сменить стиль и одеться поинтереснее – присмотритесь к модным выходам инфюэнсеров.

Красиво смотрятся с топами льняные костюмы, состоящие из шорт и рубашки. Также можете одевать базовые элементы гардероба – футболку или майку с джинсами, как это сделала Жюли Феррери. Если вы соберетесь в путешествие в холодную погоду, совмещайте джинсы со свитшотами.