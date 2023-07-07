Універсального одягу для подорожей немає, пише 24 Канал. Все залежить від погоди, місця в яке ви їдете та багатьох інших чинників.

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Рекомендуємо одягати в дорогу спортивні костюми. Вам буде в них зручно та комфортно. У спекотну пору одягайте джогери з майкою чи футболкою, а в прохолодну – світшот.

Якщо у вас є спортивний костюм, що складається з футболки і шортів – це також чудовий варіант, адже вам не буде в ньому спекотно. Одягайте до спортивних костюмів кросівки та не забувайте про головні убори – панаму, бейсболку, косинку чи солом’яний капелюх.

Але спортивні костюми завжди одягають в дорогу, а якщо ви хочете змінити стиль та одягнутися цікавіше – придивіться до модних виходів інфюенсерів.

Красиво виглядають з топами лляні костюми, що складаються з шортів та сорочки. Також можете одягати базові елементи гардероба – футболку чи майку з джинсами, як це зробила Жюлі Феррері. Якщо ви зберетеся у подорож в холодну погоду, тоді поєднуйте джинси зі світшотами.