Чтобы всегда выглядеть актуально и трендово, рекомендуем вам сочетать разнообразные фасоны джинсов с базовым и ярким верхом, пишет 24 Канал. Правильно подобранные вещи вернут джинсам вторую жизнь и они заиграют в джинсах совсем по-новому.

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Проверенные временем джинсы никогда вас не подведут, а по общему признанию и тем, что они считаются самым популярным видом брюк, джинсы достаточно просты в стилизации.

К самым популярным джинсам 2023 относятся модели mum, бойфренды, baggy, а также карго. Все эти джинсы способны подчеркнуть вашу фигуру и создать образ по-настоящему модный.

Джинсы уже давно стали одеждой из разряда мастхэв, поэтому рекомендуем вам присмотреться к модным образам инфлюэнсеров, которые вдохновят вас на неповторимые образы.

В этом сезоне в моде эстетика Old Money, поетому дополняйте джинсы модными жилетками. Также не забывайте о белых футболках, голубой и шелковой рубашке.

Если хотите оставаться в тренде – выбирайте джинсовый жилет или джинсовую куртку. А интересную изюминку вам добавят топы и наряды с открытой спиной.

Джинсы + вьетнамки

Джинсы + обнаженная спина

Джинсы + белая футболка

Джинсы+топ

Джинсы + голубая рубашка

Джинсы + жилет

Джинсы + джинсовая куртка

Джинсы + шелковая рубашка