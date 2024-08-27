Одежда уже давно для нас перестала быть просто нарядом, это некий определенный способ самовыражения и возможность проявить благодаря аутфиту о своих предпочтениях, стиль, настроение и характер.

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Однако иногда трудно понять, почему вещи "не играют" между собой. Дело в том, что одежда прекрасно садится по телу тогда, когда подобрана под идеальные формы фигуры. Именно поэтому стоит знать, какой именно наряд подходит типу фигуры "груша".

Какая одежда подходит для типа фигуры "груша"

А-силуэт

Для типа "груша" прекрасно подходят юбки и платья А-силуэта. Они обжимают талию и расширяются книзу и создают плавный переход от бедер. Соответственно это удачно уравновешивает фигуру.

Яркий верх

Плечи в фигуре "груша" являются узкими, поэтому надо делать акцент на верхней части с помощью ярких цветов, принтов и украшений. Это переберет внимание от массивных бедер.

V-образный вырез

Такой наряд визуально удлиняет шею и расширяет плечи, создает баланс с объемными бедрами. Выбирайте для себя блузы, свитера, платья с таким вырезом.

Приталенные жакеты

Выбирайте женственные жакеты с облегающей линией талии, которые создадут красивый силуэт и скроют объем в бедрах. Можете их сочетать с платьями или юбками.

Прямые и зауженные джинсы

Эта модель брюк способна вытянуть силуэт и скрыть лишний объем бедер. Темные оттенки джинсов сделают образ визуально стройнее.

Юбки с высокой талией

Они способны сделать акцент на самой узкой части тела – талии и скрыть округлость бедер. Хорошо смотрится такая вещь с заправленным верхом.

Многослойные юбки многослойные

Если на юбке есть несколько слоев ткани, воланы, асимметричный крой и т.д., то это визуально сбалансирует фигуру и скроет массивные бедра.