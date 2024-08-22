С помощью наряда можно подчеркнуть свою уникальность и скрыть недостатки, а вот неудачный наряд только испортит образ, поэтому от него надо обязательно отказываться.

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Фигура "груша" характеризуется более узкими плечами и широкими бедрами. У обладательниц такой фигуры тонкая талия, но округлые ягодицы и бедра, а верхняя часть тела меньше по объему, чем нижняя.

У таких женщин худощавые руки и длинные ноги, но из-за этого им может быть сложно подобрать одежду, которая бы удачно садилась по фигуре. Главный ключ образа в типе фигуры "груша" заключается в том, чтобы создать баланс между верхней и нижней частью тела.

Если подберете правильный гардероб, то он удачно подчеркнет все преимущества, но остерегаться надо тех вещей, которые подчеркнут ваши недостатки. Поэтому выделяем несколько вещей, которые не стоит одевать людям с фигурой "груша"

Облегающая одежда

Забудьте об облегающих платьях, юбки и джинсы, которые подчеркнут массивность бедер и ягодиц. Делайте ставку на свободные фасоны, которые скроют ваши недостатки.

Светлый низ и темный верх

Это сочетание сделает акцент на массивных бедрах, поэтому лучше сделать все наоборот и выбрать светлый верх и темный низ.

Горизонтальные полосы и принты на бедрах

Запомните, что горизонтальные линии на бедрах визуально расширяют их. Лучше выбирать вертикальные принты или однотонный низ.

Широкое пальто

Несмотря на то, что вещи оверсайз все еще продолжают быть популярными, откажитесь от пальто и плащей, которые выглядят громоздкими и сделают фигуру непропорциональной. Лучше всего делать ставку на приталенные модели средней длины.

Свитера оверсайз

Такой верх скроет талию и сделает фигуру бесформенной, поэтому лучше их избегать и выбирать что-то более приталенное.

Карманы на бедрах

Дополнительные объемы на бедрах добавят лишь несколько лишних сантиметров, поэтому лучше выбирайте брюки и юбки без карманов.

Короткие юбки и шорты

Такие юбки обнажают часть ног и не всегда имеют выгодный вид. А вот длина миди или макси уже куда лучший вариант.

Обувь на плоской подошве

Эта обувь не удлиняет ногу и делает акцент на массивных икрах. Для фигуры типа "груша" надо выбирать каблуки или платформу.