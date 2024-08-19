Женщины с типом фигуры "песочные часы" могут носить все, главное преимущество в наряде должно заключаться в том, чтобы открыть и показать талию. Это касается и верхней одежды. Попробуем разобраться, что же именно больше всего подходит девушкам с фигурой "песочные часы".

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Платья и юбки с облегающей талией

Выбирайте такие модели платьев, которые тесно прилегают к талии и визуально подчеркивают бедра. Это может быть юбка-карандаш или платье-футляр.

Ремни и пояса на талии

Тонкий пояс или ремень – хороший аксессуар для девушек с фигурой "песочные часы", поскольку придаст образу утонченности.

Приталенные жакеты

Если раньше была мода исключительно на жакеты оверсайз, то сейчас модными считаются блейзеры, которые подчеркивают талию и делают образ структурированным.

Завышенная талия

Брюки, шорты и юбки с высокой посадкой визуально удлиняют ноги и делают акцент на тонкой талии. Такие джинсы считаются лучшими для этого типа фигуры.

V-образный вырез

Наряд с таким вырезом визуально удлиняет шею и привлекает внимание к зоне декольте.

Wrap-силуэт

Удачно подчеркивают тонкую талию платья и блузы на запах. Стилисты часто советуют такие наряды девушкам с идеальной фигурой.

Вертикальные линии

Принты и фактуры с вертикальными линиями вытягивают силуэт и добавляют ему стройности.