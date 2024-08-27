Одяг вже давно для нас перестав бути просто вбрання, це такий собі певний спосіб самовираження та можливість проявити завдяки аутфіту про свої вподобання, стиль, настрій та характер.

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Однак інколи важко зрозуміти, чому речі «не грають» між собою. Річ у тому, що одяг чудово сідає по тілу тоді, коли підібраний під ідеальні форми фігури. Саме тому варто знати, яке саме вбрання підходить типу фігури "груша".

Який одяг підходить для типу фігури "груша"

А-силует

Для типу "груша" чудово підходять спідниці та сукні А-силуету. Вони обтискають талію та розширюються донизу та створюють плавний перехід від стегон. Відповідно це вдало врівноважує фігуру.

Яскравий верх

Плечі у фігурі "груша" є вузькими, тому треба робити акцент на верхній частині за допомогою яскравих кольорів, принтів та прикрас. Це перебере увагу від масивних стегон.

V-подібний виріз

Таке вбрання візуально подовжує шию та розширює плечі, створює баланс з об’ємними стегнами. Обирайте для себе блузи, светри, сукні з таким вирізом.

Приталені жакети

Обирайте жіночні жакети з обтислою лінією талії, які створять красивий силует та приховають об’єм у стегнах. Можете їх поєднувати з сукнями чи спідницями.

Прямі та завужені джинси

Ця модель штанів здатна витягнути силует та приховати зайвий об’єм стегон. Темні відтінки джинсів зроблять образ візуально стрункішим.

Спідниці з високою талією

Вони здатні зробити акцент на найвужчій частині тіла – талії та приховати округлість стегон. Гарний вигляд така річ має із заправленим верхом.

Багатошарові спідниці

Якщо на спідниці є кілька шарів тканини, волани, асиметричний крій тощо, то це візуально збалансує фігуру та приховає масивні стегна.