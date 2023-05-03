Британцы и все ценители представителей королевской семьи любят наблюдать за их модными выходами в свет и наслаждаться безупречным стилем.

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Какие лайфхаки используют члены королевской семьи читайте дальше в материале.

Клатч на все случаи жизни

Неизменным атрибутом принцессы Дианы был клатч. Леди Ди одевала его на вечерние мероприятия и даже для семейных прогулок. Принцесса Диана часто прикрывала клатчем декольте, выходя из машины.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Колготки под цвет кожи

По королевскому протоколу женщины не могут появляться на официальных мероприятиях без колгот. Королевские особы выбирают тонкие и едва заметные колготки под цвет кожи.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Обувь на размер больше

Часто бывает так, что члены королевской семьи проводят на каблуке несколько дней подряд. Чтобы избежать мозолей, они выбирают туфли на размер больше, таким образом избегая травм.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Низкий пучок

Королевские особы часто останавливают свое внимание на низком пучке. Таким образом волосы весь день собраны и аккуратны, а вечером их можно просто распустить и получить отличную укладку.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Незаметная сетка для волос

Больше всего использовать незаметную сетку для волос любит Кейт Миддлтон. Она часто использует сетки, чтобы прическа оставалась идеальной и не смогла испортить ветер.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Плотные ткани и приталенные силуэты

Члены королевской семьи пытаются избегать провокационных фотографий, которые могут просочиться в печать. Именно поэтому они одевают юбки из плотных тканей и приталенного силуэта, которая не позволяет ветру поднять ее вверх.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest

Боди вместо блузок

Штанные костюмы очень любила носить Меган Маркл. Впрочем, важно, чтобы блуза или рубашка не вылезали из-под штанов, поэтому бывшая герцогиня одевала боди.



Модные лайфхаки членов королевской семьи / Фото из Pinterest