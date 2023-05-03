Британці та й всі поціновувачі представників королівської родини люблять спостерігати за їхніми модними виходами у світ та насолоджуватися бездоганним стилем.

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Які лайфхаки використовують члени королівської сім’ї – читайте далі у матеріалі.

Клатч на всі випадки життя

Незмінним атрибутом принцеси Діани був клатч. Леді Ді одягала його на вечірні заходи та навіть для сімейних прогулянок. Принцеса Діана часто прикривала клатчем декольте, коли виходила з машини.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Колготи під колір шкіри

За королівським протоколом жінки не можуть з’являтися на офіційних заходах без колгот. Королівські особи обирають обирають тонкі та ледь помітні колготи під колір шкіри.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Взуття на розмір більше

Часто буває так, що члени королівської родини проводять на підборах кілька днів поспіль. Щоб уникнути мозолів, вони обирають туфлі на розмір більші, таким чином уникаючи травм.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Низький пучок

Королівські особи часто зупиняють свою увагу на низькому пучку. Таким чином волосся увесь день зібране та акуратне, а ввечері його можна просто розпустити та отримати чудову укладку.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Непомітна сітка для волосся

Найбільше використовувати непомітну сітку для волосся любить Кейт Міддлтон. Вона часто використовує сітки, щоб зачіска залишалася ідеальною і її не зміг зіпсувати вітер.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Цупкі тканини і приталені силуети

Члени королівської родини намагаються уникати провокаційних світлин, які можуть просочитися в пресу. Саме тому вони одягають спідниці з цупких тканин та приталеного силуету, яка не дозволяє вітру підняти її вгору.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest

Боді замість блузок

Штанні костюми дуже любила носити Меган Маркл. Втім важливо, щоб блуза чи сорочка не вилазили з-під штанів, тож колишня герцогиня одягала боді.



Модні лайфхаки членів королівської сім'ї / Фото з Pinterest