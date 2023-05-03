Если вы хотите носить рубашку в повседневной жизни и не выглядеть в ней слишком официально, предлагаем вам рассмотреть самые распространенные комбинации, которые вам точно понравятся.
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Рубашка с костюмом
Брючный костюм идеально сочетается с белой рубашкой. Эта стилизация идеально подойдет для рабочих будней, если вы дополните ее туфлями на каблуке. А вот на прогулку с друзьями одевайте кроссовки или мюли, чтобы сделать образ более расслабленным.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Белый + белый
Надевайте белую рубашку с любимыми брюками или джинсами в любое время года. Попытайтесь ее скомбинировать с белым низом. Такой монохромный образ будет смотреться очень интересно и эффектно.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Белая рубашка с джинсами
Базовые голубые джинсы и белая рубашка – отличная стилизация для любых неформальных выходов. Дополняйте такой образ стильными балетками Мэри Джейн, босоножками или кроссовками.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Белая рубашка с юбкой
Юбка с рубашкой – беспроигрышный вариант на лето. Учтите плиссированную мини-юбку в стиле Miu Miu, или джинсовую юбку максидлины, которая сейчас очень популярна.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Белая рубашка с шортами
Летом совмещайте белую рубашку с шортами. Делайте ставку на минималистичный крой и базовые цвета – черный, белый, молочный или бежевый. Для прогулок с друзьями выбирайте сандалии, а для образов выходного дня выбирайте босоножки на каблуке или туфли.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Рубашка + штаны
Необычайно стильно смотрятся белые рубашки с брюками палаццо в нейтральных цветах. Также дополняйте рубашку кожаными брюками, которые идеально подойдут для вечерней прогулки.
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest
Актуальные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest