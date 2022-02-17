Две невероятно стильные знаменитости – Хейли Бибер и Меган Фокс уже давно стали магнитом для папарацци и модных изданий. Образы девушек всегда непредсказуемы и интересны, а создает их стилистка Мейв Рейли.

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Уже несколько лет блондинка одевает Хейли Бибер на разнообразные события, а последний год взялась за стиль Меган Фокс. Благодаря Мейв Рейли актриса стала модной иконой стиля и даже получила приглашение на Met Gala.

Никому еще не удавалось в такие короткие сроки так радикально изменить стиль клиента и добиться того, чтобы его пригласили на модное мероприятие первой величины,

– отмечала в одном из интервью Мейв Рейли.

Несмотря на безупречные кэжуальные образы Хейли Бибер и сексуальные аутфиты Меган Фокс, стилистка Мейв Рейли и сама показывает модные образы своей почти миллионной аудитории.

Мейв обладает безупречным вкусом в одежде и умеет найти стиль в каждой своей клиентке, стиль которых кардинально отличается. Кроме звездных трендсеттерок со стилисткой сотрудничали Крис Дженнер, Деми Ловато, Данна Паола и многие другие.

Мейв Рейли обожает комфортный и удобный наряд, поэтому довольно часто выбирает спортивные костюмы, которые сочетает с яркими сумками. Также свою хрупкость стилистка часто подчеркивает жакетами оверсайз и модными аксессуарами.

Fashion 24 выбрал самые интересные образы Мейв Рейли, которые выглядят практичными и функциональными, а с приближением весны они станут актуальными для тех, кто ищет вдохновения для своих аутфитов.



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма



Модные образы Мейв Рейли / Фото из инстаграма