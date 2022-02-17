Дві неймовірно стильні знаменитості – Гейлі Бібер та Меган Фокс вже давно стали магнітом для папараці та модних видань. Образи дівчат завжди непередбачувані і цікаві, а створює їх стилістка Мейв Рейлі.

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Вже кілька років білявка одягає Гейлі Бібер на різноманітні події, а останній рік взялася за стиль Меган Фокс. Завдяки Мейв Рейлі акторка стала модною іконою стилю та навіть отримала запрошення на Met Gala.

Нікому ще не вдавалося в такі короткі терміни так радикально змінити стиль клієнта і домогтися того, щоб його запросили на модний захід першої величини,

– зазначала в одному з інтерв’ю Мейв Рейлі.

Попри бездоганні кежуальні образи Гейлі Бібер та сексуальні аутфіти Меган Фокс, стилістка Мейв Рейлі і сама показує модні образи своїй майже мільйонній аудиторії.

Мейв володіє бездоганним смаком в одязі та вміє віднайти стиль у кожній своїй клієнтці, стиль яких кардинально відрізняється. Окрім зіркових трендсеттерок зі стилісткою співпрацювали Кріс Дженнер, Демі Ловато, Данна Паола та багато інших.

Мейв Рейлі обожнює комфортне та зручне вбрання, тому досить часто обирає спортивні костюми, які поєднує з яскравими сумками. Також свою тендітність стилістка часто підкреслює жакетами оверсайз та модними аксесуарами.

Fashion 24 обрав найцікавіші образи Мейв Рейлі, які виглядають практичними та функціональними, а з наближенням весни вони стануть актуальними для тих, хто шукає натхнення для своїх аутфітів.



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму



Модні образи Мейв Рейлі / Фото з інстаграму