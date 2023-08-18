Мировые инфлюэнсеры диктуют нам тренды и показывают на своих примерах, как можно выглядеть, поэтому именно за ними больше всего любят наблюдать молодые девушки, пишет 24 Канал.

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Фешионисты делают все для того чтобы популяризировать модные бренды, а вместе с тем демонстрировать свои роскошные аутфиты. Таким образом, происходит бум на определенные вещи, которые хотят видеть на себе подписчики инфлюэнсеров.

Fashion 24 также почерпнул вдохновение у модных блоггерок, обладающих всеми тонкостями для создания эффектного выхода. Наглядность – хороший инструмент, который учит формировать интересные и эффектные образы.

Футболка оверсаз + винтажные кроссовки

Винтажные кроссовки этого сезона очень популярны, так что примерьте их с любимыми шортами и футболкой.

Черно-белая майка + брюки

Черная майка с белой контрасной окантовкой, вдохновленная эстетикой Old Money, стала трендовой вещью летом 2023 года. Носите ее с черными или белыми брюками.

Рубашка + штаны

Голубая рубашка хорошо сочетается с белыми брюками или джинсами. Дополните образ черным поясом, сумкой и обувью.

Платье-бюстье

Какое же лето обходится без платья-бюстье? Для создания минималистического аутфита дополните ее красивой обувью и аксессуарами.

Розовый костюм

В этом сезоне вспыхнул тренд на barbiecore, поэтому примерьте на себе какую-нибудь розовую вещь, а если любите яркие наряды – розовый брючный костюм.