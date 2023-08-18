Світові інфлюенсери диктують нам тренди та показують на своїх прикладах, як можна виглядати, тож саме за ними найбільше люблять спостерігати молоді дівчата, пише 24 Канал.

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Фешіоністи роблять все для того, щоб популяризувати модні бренди, а разом з тим демонструвати свої розкішні аутфіти. Таким чином відбувається бум на певні речі, які хочуть бачити на собі підписники інфлюенсерів.

Fashion 24 також почерпнув натхнення у модних блогерок, які володіють всіма тонкощами для створення ефектного виходу. Надивленість – це хороший інструмент, який вчить формувати цікаві та ефектні образи.

Футболка оверсаз + вінтажні кросівки

Вінтажні кросівки цього сезону дуже популярні, тож приміряйте їх з улюбленими шортами та футболкою.

Чорно-біла майка + штани

Чорна майка з білою контрасною окантовкою, що натхненна естетикою Old Money стала трендовою річчю влітку 2023 року. Носіть її з чорними чи білими штанами.

Сорочка + штани

Блакитна сорочка гарно поєднується з білими штанами чи джинсами. Доповніть образ чорним поясом, сумкою та взуттям.

Сукня-бюстьє

Яке ж літо обходиться без сукні-бюстьє? Для створення мінімалістичного аутфіту – доповніть її красивим взуттям та аксесуарами.

Рожевий костюм

Цього сезону спалахнув тренд на barbiecore, тож приміряйте на собі якусь рожеву річ, а якщо любите яскраві вбрання – рожевий штанний костюм.