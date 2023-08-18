Модели на подиумах представляют преувеличенную интерпретацию тенденций, так что если вы думаете, как их реалистично внедрить в свои повседневные образы, то рекомендуем обратиться к капсульному гардеробу, который всегда будет актуальным.

Ого 13 главных трендов осени: что будет в моде в новом сезоне

Лучшие образы состоят из основных нейтральных вещей и модных трендов, легко комбинированных.

Жакет

Этот элемент гардероба должен быть у каждой девушки. Из Лондона до Парижа самые стильные модницы выбирают блейзер, который комбинируют с джинсами, брюками, юбками и платьями.

Белая футболка

Футболка белого цвета никогда не выйдет из моды, ведь база без которой невозможно обойтись. Вы будете носить ее каждый сезон, поскольку она чрезвычайно универсальна. Важно покупать футболку из хлопка, который вам долго прослужит.

Брюки

Прямую конкуренцию джинсам составляют разве что штаны. Они хорошо сочетаются с майкой, футболкой, лонгсливом, жакетом. Также к штанам подходит любая обувь – от кроссовок до обуви на каблуке.

Платье-комбинация

Базовое черное платье отлично подойдет для теплых лет и для осеннего вечера, если вы сверху наденете тренч или пальто.

Прямые джинсы

Без джинсов сложно представить свой гардероб. Выбирайте для себя джинсы прямого кроя – это самая универсальная пара, которая будет служить вам не один сезон. Высокая талия сузит и создаст изгибы, свободная штанина не будет соприкасать ноги, а идеальная длина подойдет и к кроссовкам, и к каблукам.

Белая рубашка

Минималистичный крой стал вневременной тенденцией, а главным героем в теплое время года является хлопковая рубашка оверсайз.

Туфли

Обувь на среднем или высоком каблуке всегда пригодится для особых событий. Надевайте туфли с платьями, юбками, а также создавайте красивые образы с брючными костюмами и джинсами.