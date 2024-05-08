В моду врывается антитрендовая обувь, которой все избегали: как она выглядит

Дизайнеры решили изменить обувь на более практичную для нас. Кроме модных балеток и вьетнамок на низком каблуке, в моду входит обувь на платформе. Если хотите создать красивый образ, меняйте обувь на каблуках стильными вариантами на танкетке.

Стилисты говорят, что такой обуви мы избегали длительное время, но ее звездный час уже наступил, поэтому можно смело добавлять интересный вариант в свой гардероб.

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Обувь на танкетке вернулась в моду

Дизайнеры сделали ставку на изящные мюли или босоножки с минималистичной отделкой. Своими коллекциями они пытаются убедить нас, что появление такой обуви – не микротренд. Обувь на танкетке завоюет наше внимание на несколько лет.

Инфлюенсеры выбирают для себя мюли и босоножки на танкетке. В основном дизайнеры создали простые варианты с тонкими ремешками, которые легко стилизовать под любой наряд. Хорошо босоножки смотрятся в паре с платьями разной длины, с джинсами или брюками.

Обувь на танкетке можно носить с различными стилями одежды, в зависимости от того, который вам нравится. Рекомендуем вам сочетать их с базовой футболкой и джинсами, с легкой блузой и шортами, льняным платьем, денимовым монохромным образом или брючным костюмом.

Интересные идеи совсем скоро вы сможете найти в образах известных модниц, а пока пока пока показываем вам уже те стилизации, которые применяют инфлюенсеры в своих выходах.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Также к основным тенденциям обуви относятся заостренные носки, низкие каблуки и массивные платформы. Советуем также обращать внимание на классические модели в базовых цветах, которые можно добавить ко всем образам. А вот яркая обувь уже будет приковывать ваши взгляды. Больше о трендовых позициях читайте в нашем материале.