5 самых популярных пар обуви на лето: что можно покупать уже сейчас
Источник:Vogue
До лета осталось совсем немного времени, поэтому стоит подумать об обуви, которая украсит ваш образ и разнообразит стиль. Fashion-эксперты уже определили несколько вариантов обуви от кроссовок до балеток.
В основную подборку вошла не только стильная обувь, но и комфортная, которую можно легко носить весь день. Все представленные пары обуви вы однозначно будете видеть в образах модниц и инфлюенсеров, поэтому рассказываем, что стоит добавить в свой гардероб.
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Kitten heel
Такая обувь придаст изысканности любому вашему образу. Они хорошо подходят к платьям или к образу на основе базовой футболки и джинсов.
Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pexels
Классические лоферы
Модницы обожают лоферы, которые являются главным трендом последние несколько лет. Стилисты советуют добавлять пару лоферов в список универсальной и актуальной обуви.
Интересная обувь на лето 2024 / Фото Pexels
Балетки Мэри Джейн
Такие балетки – однозначный хит 2024 года. Надевайте их под платья, брюки, джинсы или юбки.
Модная обувь на лето 2024 / Фото Pexels
Цветные кроссовки
С появлением на модной арене кроссовок Adidas Samba, в тренды вошли игривые и веселые цветные кроссовки.
Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pexels
Балетки сеточки
Эта пара обуви должна быть в списке желаний каждой модницы. В этом сезоне они очень популярны, их легко стилизовать и подходят для прогулок по городу в будни или выходные.
Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pexels
В этот список можно добавить классические белые кроссовки, вьетнамки, сандалии, босоножки с ремешками или на завязках и туфли, которые можно одеть на праздничное событие.