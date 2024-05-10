В основну добірку увійшло не лише стильне взуття, але й комфортне, яке можна легко носити увесь день. Всі представлені пари взуття ви однозначно будете бачити в образах модниць та інфлюенсерів, тому розповідаємо, що варто додати до свого гардероба.

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Kitten heel

Таке взуття додасть вишуканості будь-якому вашому образу. Вони гарно пасують до суконь чи до образу на основі базової футболки та джинсів.



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pexels

Класичні лофери

Модниці обожнюють лофери, які є головним трендом останні кілька років. Стилісти радять додавати пару лоферів до списку універсального та актуального взуття.



Цікаве взуття на літо 2024 / Фото Pexels

Балетки Мері Джейн

Такі балетки – однозначний хіт 2024 року. Одягайте їх під сукні, штани, джинси чи спідниці.



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pexels

Кольорові кросівки

З появою на модній арені кросівок Adidas Samba, в тренди увійшли грайливі та веселі кольорові кросівки.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pexels

Балетки сіточки

Ця пара взуття має бути в списку бажань кожної модниці. Цього сезону вони дуже популярні, їх легко стилізувати та підходять для прогулянок містом в будні чи вихідні.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pexels

До цього списку можна також додати класичні білі кросівки, в’єтнамки, сандалі, босоніжки з ремінцями чи на зав’язках та туфлі, які можна одягнути на святкову подію.