В основную подборку вошла не только стильная обувь, но и комфортная, которую можно легко носить весь день. Все представленные пары обуви вы однозначно будете видеть в образах модниц и инфлюенсеров, поэтому рассказываем, что стоит добавить в свой гардероб.

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Kitten heel

Такая обувь придаст изысканности любому вашему образу. Они хорошо подходят к платьям или к образу на основе базовой футболки и джинсов.



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pexels

Классические лоферы

Модницы обожают лоферы, которые являются главным трендом последние несколько лет. Стилисты советуют добавлять пару лоферов в список универсальной и актуальной обуви.



Интересная обувь на лето 2024 / Фото Pexels

Балетки Мэри Джейн

Такие балетки – однозначный хит 2024 года. Надевайте их под платья, брюки, джинсы или юбки.



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pexels

Цветные кроссовки

С появлением на модной арене кроссовок Adidas Samba, в тренды вошли игривые и веселые цветные кроссовки.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pexels

Балетки сеточки

Эта пара обуви должна быть в списке желаний каждой модницы. В этом сезоне они очень популярны, их легко стилизовать и подходят для прогулок по городу в будни или выходные.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pexels

В этот список можно добавить классические белые кроссовки, вьетнамки, сандалии, босоножки с ремешками или на завязках и туфли, которые можно одеть на праздничное событие.