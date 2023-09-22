Антитрендовая обувь осени: от чего нужно отказаться

Если вы не хотите выглядеть старомодно, то вам следует избавиться от сезонной осенней обуви, которая может испортить ваш общий вид.

Антитрендовые вещи сразу делают ваш образ дешевым, пишет 24 Канал. Мир моды непостоянен, поэтому каждый сезон дизайнеры предлагают что-то новое. Именно поэтому следует отказаться от вещей, аксессуаров и обуви, которые давно вышли из употребления и потеряли свой шарм много лет назад.

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Кроссовки с жемчужинами

Такие кроссовки погрузят вас в детство, но никак не будут хорошо стилизоваться с вашим нарядом. Их трудно совместить с трендовой одеждой Old Money, ведь именно такая обувь моментально испортит ваш образ. Советуем избавиться от такой обуви без угрызений совести и выбрать винтажные кроссовки, которые сейчас очень актуальны.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest

Сапоги на шнуровке

Эти сапоги не только подчеркнут ваше несовершенство, но еще и вашу неосведомленность в моде. Ботинки на шнуровках были модными очень давно. Сейчас важно делать ставку на минималистические модели, подчеркивающие ваш аутфит.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest

Сапоги к лодыжке

Почему-то до сих пор девушки держат в своем гардеробе сапоги к лодыжке. Но эта модель лишь придаст вашему образу безвкусицу. Лучше сделайте ставку на сапоги до колен на каблуке, которые в моде уже очень длительный период и не сдают своих позиций.



Антитрендовая обувь осени 2023 / Фото Pinterest