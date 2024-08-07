5 эффектных образов с джинсами от инстаграм-модниц: подборка стильных фото

Без джинсов трудно представить образ любой модницы. Эта вещь составляет основу основ всего гардероба, соответственно вариантов стилизации джинсов есть множество. Но порой некоторые аутфиты уже надоедают, поэтому хочется найти новое вдохновение. В таком случае советуем присмотреться к образам инстаграм-модниц.

В этом году популярными остаются классические mom-джинсы, широкие и с разрезами. В своих инстаграм-профилях инфлюенсеры показывают интересные аутфиты с джинсами, которые натолкнут вас на создание чего-то свежего и особого, поэтому рассмотрим самые интересные выходы.

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Спорт

Надевайте футболку с джинсами и кроссовками и получите комфортный образ. В прохладную погоду футболку можете заменить на свитшот.

Old Money

Темные синие джинсы сочетайте с шелковой блузой и обувью на каблуках. Чтобы создать элегантный look – добавьте красивую сумку.

Новая классика

Этим летом в моду вернулись футболки с высокой горловиной и отсутствием рукавов, поэтому смело сочетайте такую вещь с красивыми слингбеками или босоножками.

Сексуальность

Обнажить живот и продемонстрировать тонкую талию можно благодаря топам, которые удачно сочетаются с джинсами на высокой посадке.

Романтичность

К базовому сочетанию майки и джинсов добавьте балетки Мэри Джейн, а шею дополните красивым и минималистичным платком.

Джинсы являются универсальным элементом гардероба, который всегда дополняет образы, поэтому пусть в вашем гардеробе будут 3 пары самых модных джинсов: приталенные mom-джинсы, широкие и карго с большими карманами.