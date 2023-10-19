Офисный дресс-код, который состоял из рубашки и юбки уже давно отошел, теперь можно одевать те вещи, в которых вы будете себя комфортно чувствовать, пишет 24 Канал.
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Проанализировав несколько аутфитов иностранных инфлюэнсеров и вдохновившись их выходами, рекомендуем взять на заметку и повторить, поскольку стилизуются эти вещи между собой довольно просто.
Яркий свитер
Этой осенью в моде красный цвет, так что можете смело выбирать для себя яркие свитера. Он прекрасно разбавит вашу темную верхнюю одежду и добавит немного настроения для вашего аутфита.
Свитер с горловиной
Водолазка – это универсальный и базовый элемент гардероба, не выходящий из моды. Такой свитер хорошо стилизуется с разнообразными джинсами, поэтому одевайте или любимые голубые или черные джинсы под цвет пальто.
Белая рубашка и джинсы
Попытайтесь соединить белую рубашку с джинсами, добавив галстук. Этот аксессуар вошел в тренды осени, так что вы сможете создать благодаря ней интересную изюминку. Сверху можете добавить жакет.
Яркая деталь
Обращаясь к модному цвету сезона, советуем вам сделать ставку на красные носки, которые хорошо сочетаются с лоферами и лосинами. Сверху наденьте базовый лонгслив и пальто.
Сочетание трикотажа
Наденьте в офис трикотажный кардиган в паре с длинной юбкой из трикотажа и завершите образ кашемирового пальто. Попытайтесь застилизовать аутфит в схожих между собой оттенках.