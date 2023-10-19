Офисный дресс-код, который состоял из рубашки и юбки уже давно отошел, теперь можно одевать те вещи, в которых вы будете себя комфортно чувствовать, пишет 24 Канал.

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Проанализировав несколько аутфитов иностранных инфлюэнсеров и вдохновившись их выходами, рекомендуем взять на заметку и повторить, поскольку стилизуются эти вещи между собой довольно просто.

Яркий свитер

Этой осенью в моде красный цвет, так что можете смело выбирать для себя яркие свитера. Он прекрасно разбавит вашу темную верхнюю одежду и добавит немного настроения для вашего аутфита.

Свитер с горловиной

Водолазка – это универсальный и базовый элемент гардероба, не выходящий из моды. Такой свитер хорошо стилизуется с разнообразными джинсами, поэтому одевайте или любимые голубые или черные джинсы под цвет пальто.

Белая рубашка и джинсы

Попытайтесь соединить белую рубашку с джинсами, добавив галстук. Этот аксессуар вошел в тренды осени, так что вы сможете создать благодаря ней интересную изюминку. Сверху можете добавить жакет.

Яркая деталь

Обращаясь к модному цвету сезона, советуем вам сделать ставку на красные носки, которые хорошо сочетаются с лоферами и лосинами. Сверху наденьте базовый лонгслив и пальто.

Сочетание трикотажа

Наденьте в офис трикотажный кардиган в паре с длинной юбкой из трикотажа и завершите образ кашемирового пальто. Попытайтесь застилизовать аутфит в схожих между собой оттенках.