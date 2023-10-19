Офісний дрес-код, який складався з сорочки та спідниці вже давно відійшов, тож тепер можна одягати ті речі, в яких ви будете себе комфортно почувати, пише 24 Канал.

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Проаналізувавши кілька аутфітів іноземних інфлюенсерів та надихнувшись їхніми виходами, рекомендуємо їх взяти на замітку та повторити, оскільки стилізуються ці речі між собою доволі просто.

Яскравий светр

Цієї осені в моді червоний колір, тож можете сміливо обирати для себе яскраві светри. Він чудово розбавить ваш темний верхній одяг та додасть трохи настрою для вашого аутфіту.

Светр з горловиною

Водолазка – це універсальний та базовий елемент гардероба, який не виходить з моди. Такий светр добре стилізується з різноманітними джинсами, тож одягайте або улюблені блакитні або ж чорні джинси під колір пальта.

Біла сорочка і джинси

Спробуйте поєднати білу сорочку з джинсами, додавши краватку. Цей аксесуар увійшов у тренди осені, тож ви зможете створити завдяки ній цікаву родзинку. Зверху можете додати жакет.

Яскрава деталь

Звертаючись до наймоднішого кольору сезону, радимо вам зробити ставку на червоні шкарпетки, які гарно поєднуються з лоферами та лосінами. Зверху одягніть базовий лонгслів та пальто.

Поєднання трикотажу

Одягніть в офіс трикотажний кардиган в парі з довгою спідницею з трикотажу та довершіть образ кашеміровим пальто. Спробуйте застилізувати аутфіт в схожих між собою відтінках.