Естетика Cozy girl присвячена осінньому вайбу, пише 24 Канал. Це період, коли дівчата насолоджуються останнім теплом або ж дощовими днями, в які можна вибігти на чашку какао з подругою чи прочитати в закладі під джазову чи меланхолійну музику улюблену книжку.

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Щоб повністю зрозуміти естетику вбрання у стилі Cozy girl варто уявити також зимові дні. Час, коли ми одягаємо теплі шкарпетки, тапки, затишні светри, а у вільний час закутуємо шию довгим шарфом, одягаємо теплу дублянку, угги, беремо з собою глінтвейн та вирушаємо з подругами на прогулянку.

Якщо ви уявили собі хоч один образ, то ви вже точно розумієте та знаєте, як має виглядати ваш аутфіт. Щоб створити затишний осінній образ, вам варто мати у своєму гардеробі в’язаний светр, теплі лосини, чоботи, шапку й шарф. У теплі дні ви можете одягнути бейсболку чи хутряні навушники.

Зверніть також увагу на зачіску. Цей стиль відсилається до домашнього затишку, тож нехай образ довершує мінімалістичний пучок, хвіст чи коса. Втім кучеряве волосся до цього стилю також доволі пасуватиме.

Щодо кольорів – обирайте білий, молочний, коричневий, сірий чи бежевий. Саме на основі цих відтінків має формуватися ваш аутфіт.



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest



Модні образи у стилі Cozy gilr / Фото Pinterest