Эстетика Cozy girl посвящена осеннему вайбу, пишет 24 Канал. Это период, когда девушки наслаждаются последним теплом или дождливыми днями, в которые можно выбежать на чашку какао с подругой или прочитать в заведении под джазовую или меланхолическую музыку любимую книгу.

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Чтобы полностью понять эстетику наряда в стиле Cozy girl, стоит представить также зимние дни. Время, когда мы одеваем теплые носки, тапки, уютные свитера, а в свободное время закутываем шею длинным шарфом, одеваем тёплую дубленку, угги, берем с собой глинтвейн и отправляемся с подругами на прогулку.

Если вы представили себе хоть один образ, вы уже точно понимаете и знаете, как должен выглядеть ваш аутфит. Чтобы создать уютный осенний образ, вам следует иметь в своем гардеробе вязаный свитер, тёплые лосины, сапоги, шапку и шарф. В теплые дни можно одеть бейсболку или меховые наушники.

Обратите внимание на прическу. Этот стиль отсылается к домашнему уюту, и пусть образ завершает минималистичный пучок, хвост или коса. Впрочем, кудрявые волосы к этому стилю также довольно подойдут.

Относительно цвета – выбирайте белый, молочный, коричневый, серый или бежевый. Именно на основе этих оттенков должен формироваться ваш аутфит.



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Cozy gilr / Фото Pinterest