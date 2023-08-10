Трендсеттерки видят в классическом наряде большое поле для экспериментов. Присмотритесь к их выходам и начните повторять интересные комбинации для офисных будней.

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Полосатая рубашка

Одна вещь может сделать образ более интересным. Примерив юбку или брюки с жакетом попробуйте заменить белую рубашку на полосатую и увидите впечатляющий эффект.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Сатиновая юбка

В современном мире редко встречаются офисные правила по одежде, поэтому можете смело одевать на работу сатиновую юбку длины макси. Сочетайте ее с рубашками, топами, джемперами, обувью на плоской подошве или на каблуке.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Балетки с колготками

Летом колготки с балетками мы используем редко, а вот осенью можете смело примерить такой стайлинговый лайфхак.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Тонкий шарф

Тонкий шарф, который вы накинете на шею, позволит вам выглядеть стильно в офисе в течение всего дня.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Соломенная сумка

Соломенная сумка вышла за пределы пляжа, теперь модницы забирают ее с собой в офисные помещения.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Многослойность

Летом все забывают о многослойности, а вот осенью этот прием будет особенно уместен. Тем более, что таким образом образ выглядит довольно мило.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

фактуры

Даже классический монохромный образ можно сделать более интересным с помощью фактур. Сделайте сумкой главной героиней стритстайла.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle

Различные стили аксессуаров

Именно аксессуары спасают офисные образы. А одним из прекрасных способов внести разнообразие – сделать микс стилей. Сочетайте то, что раньше казалось несовместимым – например, жемчужины вместе с цепочками.



Модные образы в офисе 2023 / Фото с Elle